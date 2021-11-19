Посольство в США назвало самопиаром идею не признавать Путина президентом

Посольство РФ в США заявило о русофобии в связи с идеей не признавать президентство Путина

Посольство России в США назвало самопиаром идею американских конгрессменов не признавать Владимира Путина президентом, если он будет баллотироваться на выборах главы государства в 2024 году. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

«Попытки отдельных американских парламентариев за счёт оголтелой русофобии заниматься самопиаром обречены на провал. Ни к чему кроме как к выставлению себя в нелепом виде это не приведёт», — заявили в диппредставительстве. Кроме того, в российском посольстве посоветовали конгрессменам «заняться ситуацией у себя дома» вместо вмешательства в дела России.

Ранее политолог Александр Филиппенко в беседе с «Лентой.ру» заявил, что своей инициативой Стив Коэн, представляющий Демократическую партию, и республиканец Джо Уислон хотят привлечь внимание избирателей. Тот факт, что инициативу предложили демократ и республиканец, эксперт посчитал попыткой преодолеть раскол между партиями.

Предложение не признавать Владимира Путина президентом, если он пойдет на выборы в 2024 году и победит, внесли в палату представителей члены комиссии Конгресса США по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссии). Если предложенный ими документ примут, он будет носить рекомендательный характер.