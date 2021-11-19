Названа самая полезная рыба

Диетолог и нутрициолог Надежда Цапкина рассказала россиянам, какая рыба является наиболее полезной, сообщает РИА Новости.

Цапкина назвала скумбрию и сельдь самыми полезными морепродуктами. По ее словам, рыбы северных морей являются ценным легкоусвояемым белком и источником витамина D, Омега-3 жирных кислот и антиоксидантов.

«Все это благотворно влияет на иммунную систему. Причем чем меньше рыба, тем меньше в ней накапливается токсинов, которые в больших количествах могут быть вредны нашему организму», — объяснила медик.

Ранее диетолог Цапкина назвала продукты для идеального завтрака. По утрам она призвала есть яйца и сливочное масло, поскольку эти продукты богаты витаминами, микро- и макроэлементами, а также полезными кислотами.