Во французский словарь добавили гендерно-нейтральное местоимение

Французский словарь Le Petit Robert добавил гендерно-нейтральное местоимение «iel». Об этом этом сообщает The Independеnt.

Новое местоимение является комбинацией «il» (он) и «elle» (она). При этом включение слова в словарь произошло еще в октябре, однако внимание на него обратили в СМИ после того, как депутат от партии президента Эммануэля Макрона «Эн Марш» Франсуа Жоливе раскритиковал данное решение. «Le Petit Robert, словарь, который, как мы думали, был справочным, только что добавил на свой сайт слово iel, ielle, iels, ielles. Следовательно, его авторы являются активистами дела, не имеющего ничего общего с Францией: #wokisme», — написал он в Twitter.

Министр образования Франции Жан Мишель Бланке также раскритиковал данное решение. Политик заявил, что «инклюзивный язык — это не будущее французского языка» и что школьники не должны использовать данное местоимение.

В свою очередь, представители словаря заявили, что Le Petit Robert не диктует французам, какие термины следует или не следует использовать, а всего лишь объясняет значение этого слова, поскольку его употребление растет по всей стране.

В 2019 году американский словарь английского языка Merriam-Webster ввел слово «они» (they) в качестве местоимения для людей с небинарной гендерной идентичностью (тех, кто не относит себя ни к категории «мужчина», ни к категории «женщина»).