Во Франции голкипер помочился на ворота во время матча и был удален

Голкипер французской команды помочился на ворота во время матча и получил красную карточку

Вратарь французской команды «Сен-Бревен-Ле-Пен» получил красную карточку от судьи за то, что во время матча помочился на свои ворота. Об инциденте сообщил Get French Football News со ссылкой на Ouest-France.

Голкипер, имя которого не указывается, рассказал, что просил капитана сообщить судье о том, что ему необходимо покинуть поле. Однако футболист не смог дождаться ответа и решил справить нужду, пока команды находились на другой половине поля. Из-за своих действий футболист был удален за неуместное поведение.

Ситуация произошла на 60-й минуте матча седьмого дивизиона футбольного первенства Франции против «Марей-Сюр-Ле» при счете 1:1. Матч завершился со счетом 3:2 в пользу соперника, после финального свистка игроки «Сен-Бревен-Ле-Пен» пытались подать апелляцию на красную карточку, но это ни к чему не привело.

За неуместное поведение вратарю грозит дисквалификация на несколько матчей.