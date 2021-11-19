Голый россиянин подключился к онлайн-уроку и напугал детей

В городе Урай Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) к школьному онлайн-уроку подключился голый мужчина. Об этом сообщил депутат городской думы Леонард Насибуллин в беседе с URA.RU.

Чиновник отметил, что обнаженный россиянин напугал семиклассников, у которых проходил урок.

«Считаю это вопиющим фактом и намерен поднять этот вопрос на ближайшем заседании городской думы», — заявил депутат.

В свою очередь в пресс-службе УМВД по ХМАО проводят опрос очевидцев инцидента. Однако найти эксгибициониста будет сложно, так как записи урока не сохранились. Кроме того, есть версия, что это была всплывающая реклама.

Ранее в Томске в лифте жилого дома полуголый мужчина напал на женщину. В сети появился ролик, на котором видно, как женщина заходит лифт и нажимает кнопку нужного этажа. В этот момент в кабину забегает мужчина с голым торсом и не дает дверям закрыться. Он пытается поговорить с ней, после чего нападает начинает ее бить руками и ногами.