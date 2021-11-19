Министр обороны Белоруссии обвинил НАТО в комплексной подготовке к войне

Министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в интервью телеканалу «Аль-Джазира» обвинил НАТО в комплексной подготовке к войне на границах республики, сообщает БЕЛТА.

По его словам, США с 2014 года проводят операцию «Атлантическая решимость», во время которой размещают воинский контингент в Старом Свете. «Численность его в целом в Европе составляет более шести тысяч, а более четырех тысяч — непосредственно на территории Польши и стран Балтии», — сказал Хренин. Кроме того, объединенные вооруженные силы НАТО с 2017 года проводят операцию «Усиленное передовое присутствие».

В соседних с Белоруссией странах в разы возросла интенсивность мероприятий оперативной боевой подготовки, продолжил Хренин. «Модернизируются аэродромы на территории стран Балтии и Польши. На сегодняшний момент уже под стандарты НАТО пять или шесть аэродромов сделаны, еще на десяти ведутся работы», — отметил он.

Глава Минобороны добавил, что Польша наращивает военный бюджет, в стране звучат заявления о необходимости повысить численность армии с 120 тысяч до 200 тысяч.

«Нас это все очень настораживает и беспокоит, что проводится комплекс таких мероприятий. Я, как человек военный, понимаю, что это все комплекс мероприятий подготовки к войне. А зачем? Мы угрожаем? Нет, — заявил Хренин. — Это выдумки, чтобы оправдать милитаризацию перед своим обществом».

Ранее Хренин заявил о ненужности российских военных баз в Белоруссии.