Банду осудили за похищения россиян и рэкет под видом борьбы с наркоторговцами

В Иркутске суд приговорил к срокам от 4 до 13 лет бандитов за серию похищений людей

Иркутский областной суд вынес приговор семерым участникам вооруженной банды, занимавшейся похищениями людей под видом борьбы с наркоторговцами. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

Подсудимые признаны виновными в ряде тяжких преступлений, в том числе участии в банде, похищении, рэкете и вымогательствах. Лидер преступной группировки приговорен к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима, его сообщники получили от четырех до 11 лет.

Следствием и судом установлено, что банду создал в 2016 году житель Иркутска, в нее пошли 14 человек. У них был арсенал и несколько автомобилей. В том же году бандиты напали на местного жителя, в него несколько раз выстрелили из травматического пистолета, нанесли множественные ножевые ранения, после чего жестоко избили. Весной 2017 года участники банды на нескольких автомобилях заблокировали такси, вытащили оттуда знакомых и увезли в безлюдное место. Там избили их и требовали некую информацию.

В мае 2017 года сотрудники МВД при поддержке бойцов СОБР Росгвардии провели спецоперацию по задержанию участников банды. На допросах они утверждали, что боролись с наркоторговцами. Однако в ходе следствия эта версия не подтвердилась. Лидер банды занимался вымогательством денег у похищенных людей, а также принуждал их платить за крышевание.

Троих участников банды ранее осудили, еще двое находятся в розыске.