Генерал рассказал о первом заказном преступлении в СССР

Банда из отставных и действующих офицеров милиции, КГБ и Советской армии была причастная к первому в СССР заказному преступлению — попытке убийства подпольного торговца наркотиками. Об этом «Ленте.ру» рассказал генерал-лейтенант юстиции и бывший следователь по особо важным делам при Генеральном прокуроре РСФСР Исса Костоев.

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Банда силовиков, получившая известность благодаря крупнейшему в истории СССР ограблению инкассаторов, начала формироваться в 80-х годах. «Тогда в одном отделении милиции сдружились два оперуполномоченных: Валерий Финеев и Игорь Книгин», — вспоминает Костоев.

Вскоре к ним присоединился и Евгений Субачев, который учился вместе с Книгиным в военном училище.

В 1984 году злоумышленники решили убить официанта популярного кафе «Московское» и боксера Оганезова, который занимался торговлей наркотиками. Такую идею милиционерам подала бывшая супруга Оганезова, мечтавшая стать его наследницей.

По словам генерала, несколько раз Книгин и Финеев приходили к жертве под предлогом милицейского рейда, однако каждый раз Оганезова спасало то, что в квартире были гости.

В июле 1984 года банда поменяла стратегию. В милицейской форме злоумышленники пришли в кафе, где Оганезов отмечал день рождения. Его усадили в машину, а затем хотели вывезти за город и убить. Однако по дороге планы бандитов изменились — они потребовали от Оганезова крупную сумму денег, обещая сохранить жизнь. Официант предложил вернуться в ресторан — там он вырвался из машины и сбежал, после чего сразу же обратился в милицию.

В ходе проверки мужчина смог опознать лишь одного из нападавших, Финеева. Офицера уволили из органов и отдали под суд.