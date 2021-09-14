Главарь самой жестокой банды Татарстана рассказал о ликвидации конкурентов

Главарь ОПГ «Тагирьяновские» рассказал об уничтожении своих врагов из банды «ГЭС»

Лидер самой жестокой банды Татарстана принял решение ликвидировать конкурентов из банды «ГЭС» и их куратора из Чечни после многочисленных конфликтов и угроз. Об этом пожизненно осужденный главарь ОПГ Эдуард Тагирьянов рассказал в интервью «Ленте.ру».

«Гэсовские» считали Тагирьянова и его людей «барыгами» (перекупщиками). Однажды на этой почве между ними произошла драка. Соперники даже похитили одного из людей Тагирьянова и требовали выкуп. Осознав, что миром конфликт не кончится, «тагирьяновские» поголовно истребили своих соперников.

Они взорвали машину с чеченским авторитетом Арби Бацаевым, курировавшим банду конкурентов, а после убили лидера «ГЭС» Гию Шеклашвили. Его вывезли к плотине ГЭС и там забили до смерти металлическими прутами, после чего спустили тело под лед.

«Бацаев угрожал, а не надо было нам угрожать. Меня предупредили люди, которым я полностью доверял, что этот чеченец настроен серьезно. А город у нас небольшой, у меня много добрых отношений. Зря он бахвалился», — рассказал Тагирьянов.

Ранее 14 сентября сообщалось, что пожизненно осужденный Эдуард Тагирьянов рассказал о похищении и избиении должников.