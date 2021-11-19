Стали известны наставления Карпина игрокам сборной в перерыве матча с Хорватией

Полузащитник сборной России Данил Глебов рассказал о наставлениях главного тренера команды Валерия Карпина в перерыве заключительного матча отборочного турнира чемпионата мира-2022 против Хорватии. Его слова приводит Sport24.

Со слов Глебова стало известно, что Карпин в раздевалке был спокоен, однако предостерег игроков от ошибок. «Вы понимаете, что, если продолжим так играть, какая-то говняшка нам точно залетит. Вы же можете играть в футбол, почему выбиваете мяч?» — передал слова тренера футболист. Он добавил, что если бы российская команда пыталась атаковать, то исход встречи мог бы быть другим.

После матча с Хорватией Карпин признался, что переоценил способности команды. По его мнению, россияне не играли в футбол в матче против Хорватии.

Поражение сборной России от Хорватии не позволило команде Карпина удержать лидерство в группе H. Хорваты обошли россиян и квалифицировались на ЧМ-2022 с первого места. Сборной России предстоит бороться за путевку на мундиаль через стыковые матчи.