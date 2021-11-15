Карпин описал ситуацию в раздевалке сборной после поражения от Хорватии

Главный тренер сборной России Валерий Карпин описал ситуацию в раздевалке национальной команды после поражения от Хорватии (0:1) в матче заключительного этапа отборочного турнира чемпионата мира-2022. Об этом сообщает Sport24.

Специалист подчеркнул, что не был многословен с футболистами после неудачи. По его словам, прежде чем вести подобные разговоры, необходимо разобраться с собой. 52-летний Карпин отметил, что все поддержали защитника команды Федора Кудряшова, который стал автором автогола в игре с Хорватией.

«Как себя чувствовал Федор? Плохо, а как еще он мог себя чувствовать?» — добавил он.

Также 15 ноября Карпин стал гостем« Коммент.Шоу» на YouTube. В беседе с журналистами он признался, что не уверен в том, что будет возглавлять сборную страны в стыковых матчах. Контракт Карпина рассчитан до конца декабря 2021-го.

Поражение сборной России от Хорватии не позволило команде Карпина удержать лидерство в группе H. Хорваты обошли россиян и квалифицировались на ЧМ-2022 с первого места. Сборной России предстоит бороться за путевку на мундиаль через стыковые матчи.