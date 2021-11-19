Генеральный прокурор России посетил космодром Восточный

Генеральный прокурор России Игорь Краснов с рабочим визитом посетил строящийся космодром Восточный. Как сообщила Генеральная Прокуратура РФ «Ленте.ру», этот визит стал первой поездкой Генерального прокурора на объект строительства.

Краснов в ходе визита осмотрел ключевые объекты космической инфраструктуры, провел межведомственное совещание с исполняющим обязанности генерального директора государственной корпорации «Роскосмос» Максимом Овчинниковым, заместителем генерального директора и исполнительным директором госкорпорации по вопросам строительства, руководством Дирекции космодрома, органа государственного строительного надзора и ключевых подрядных организаций.

Генпрокурор, открывая совещание, подчеркнул, что космодром является крупнейшим национальным проектом, который требует не только беспрецедентного объема финансирования, но и ежедневного заинтересованного участия в его реализации значительного числа государственных органов, предприятий и организаций различных форм собственности.

По словам Краснова, информация о ходе строительства «Восточного» постоянной основе докладывается президенту России. «Указанный высочайший уровень контроля требует столь же высокой ответственности по отношению к исполнению поставленных задач», — подчеркнул он.

Участники совещания обсудили проблемные вопросы законности при строительстве первой и второй очереди космодрома. Генпрокуратура также провела работу по усилению межведомственного взаимодействия в данной сфере. Краснов потребовал неукоснительного соблюдения закона при строительстве.

Подводя итоги совещания, генпрокурор в том числе указал, что проблемы, сопровождающие строительство космодрома, требуют от руководства госкорпорации «Роскосмос», а также от всех заинтересованных органов и организаций, принятия необходимых мер по их преодолению.

Ранее губернатор Амурской области Василий Орлов заявил, что потенциал туристических поездок на космодром Восточный огромный, в 2021 году на нем было проведено рекордное количество пусков. При этом он подчеркнул, что развитие туризма в Приамурье упирается в вопросы транспортной инфраструктуры.