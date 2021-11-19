Макрон упрекнул Британию в нежелании принимать беженцев

Британия должна принимать на свою территорию мигрантов, которые хотят воссоединиться с семьей. Такое мнение высказал президент Франции Эммануэль Макрон, передает Daily Mail.

Французский лидер обвинил Лондон в провокациях и упрекнул британские власти в нежелании поддержать процесс воссоединения семей. При этом он напомнил о необходимости укреплять сотрудничество для урегулирования миграционного кризиса.

Макрон перечислил основные шаги, которые необходимо предпринять для решения ситуации с беженцами. Среди важных мер он назвал недопущение возведения долговременных лагерей на границах, ликвидацию сетей пособников нелегальной миграции и работу со странами, откуда выезжает большая часть беженцев.

Ранее глава МВД Британии заявила, что Шенгенское соглашение, отменившее национальные границы между странами-членами, привело к тому, что Францию ​​«завалило» мигрантами, пытающимися добраться до Соединенного Королевства. По ее словам, нелегалы используют все возможные средства, чтобы переплыть Ла-Манш и оказаться в Великобритании, получить там статус беженца и пособие.