Десяткам тысяч жителей Мадагаскара предрекли голод

Мадагаскар находится на грани голода, который впервые в мире будет вызван глобальным изменением климата. Такое развитие событий предрек официальный представитель Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) Йенс Ларке, передает ТАСС.

Ларке отметил, что страна переживает сильнейшую засуху за последние 40 лет, из-за чего десяткам тысяч местных жителей сложно обеспечивать себя продуктами питания. «Люди сталкиваются с сильным недоеданием, а 28 тысяч человек находятся в условиях, похожих на голод, когда жизни грозит опасность», — уточнил он.

УКГВ попросило мировое сообщество выделить 231 миллион долларов на специальную программу финансирования гуманитарной помощи миллиону мадагаскарцев. Представитель управления рассказал, что доноры уже предоставили 120 миллионов долларов, однако этой суммы оказалось недостаточно для обеспечения граждан едой, водой и медикаментами.

В июле сообщалось, что бывший глава ООН Пан Ги Мун счел первопричиной пандемии COVID-19 глобальное изменение климата. Он подчеркнул, что человечеству нужно бороться не с признаками проблем, а с их первоисточником. Бывший генсек ООН заявил, что именно алчное поведение людей повлияло на климат и вызвало последующие катастрофы.