Малахова на архивном фото c телевидения назвали красавчиком

Ведущий программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1» Андрей Малахов показал в Instagram архивное фото, сделанное во время его работы в программе «Доброе утро» на Первом канале. В комментариях к посту многие пользователи назвали его красавчиком.

В посте ведущий также опубликовал современный снимок. «Разница между этими фото — 20 лет! Найдите 20 отличий!» — подписал он пост.

На архивном снимке молодой ведущий держится за телевизионную камеру и улыбается, смотря в кадр. На втором фото он стоит рядом с аппаратурой для съемок, держа в руках папку с надписью «Прямой эфир».

В комментариях телеведущая Дана Борисова спросила, был ли сделан старый снимок во время работы журналиста над программой «Доброе утро» на Первом канале (Малахов был корреспондентом и ведущим этой передачи с 1996 по 2001 год — прим. «Ленты.ру»). Шоумен ответил утвердительно.

Многие пользователи Instagram, включая ведущую и блогершу Викторию Боню, в комментариях написали Малахову комплименты. «Красавчик и тогда, и сейчас», — заявила Боня. «И тогда, и сейчас — классный», «Красавчик на всех фото», — похвалили журналиста другие юзеры.

Ранее Андрей Малахов сфотографировался с певцом Николаем Басковым на съемках передачи «Голубой огонек». Внешность 49-летнего шоумена расстроила многих поклонников в Instagram. В комментариях к посту Баскова они написали, что журналист потолстел и постарел.