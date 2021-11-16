Внешность располневшего Малахова на съемках «Голубого огонька» напугала фанатов

Журналист и телеведущий Андрей Малахов показал бэкстейдж со съемок новогоднего «Голубого огонька» на телеканале «Россия 1» и напугал фанатов своим внешним видом. Снимок и комментарии появились в Instagram-аккаунте певца Николая Баскова.

49-летний Малахов сфотографировался вместе с Басковым, позируя в вельветовом костюме зеленого цвета, белой рубашке и очках квадратной формы. На размещенном кадре видно, что у телезвезды появился второй подбородок, а его лицо заметно располнело.

Поклонники обратили внимание на изменения, произошедшие с внешностью Малахова, и принялись писать об этом в комментариях. «Боже, что с лицом этого ведущего? Как будто ему уже 90 лет и после куча пластических процедур», «Сколько ретуши на лице Малахова», «Что с Малаховым?», «А что Малахов в парике постоянно? Он лысый, что ли?», «Потолстел», — посетовали подписчики.

Ранее стало известно, что Малахов пошутил над Басковым на съемках «Голубого огонька». Он разместил видео, на котором показано, как тигренок внезапно опорожнил кишечник на держащего его певца. «К деньгам!» — посмеялся после этого Басков.