Малахов пошутил над Басковым на съемках «Голубого огонька»

Журналист Андрей Малахов показал видео со съемок новогоднего «Голубого огонька» на телеканале «Россия 1», на котором тигренок испражнился на руках певца Николая Баскова. Шуточный ролик появился в Instagram телеведущего.

«ЧП на съемках новогоднего "Огонька": тигренок впервые увидел Николая Баскова и не смог сдержать своей радости! История одной дружбы на видео», — подписал кадры Малахов.

В видео Басков взял на руки животное и назвал его сладким. «Коля еще не подозревает», — поиронизировал в ролике Малахов. На следующих кадрах показано, как тигренок, которого держит певец, внезапно опорожнил кишечник. «К деньгам!» — посмеялся после случившегося Басков.

В комментариях часть пользователей Instagram осудила звезд: они посчитали, что съемки стали серьезным стрессом для тигренка. «Замучили несчастное животное», — написала женщина с ником tatyanazalicheva. «Зачем так орать в мордашку тигренку, вот дебилизм, и вообще, где защитники животных?» — высказалась innapopova7313. В то же время другие комментаторы сочли видео забавным и решили, что конфуз Баскова с тигренком сулит знаменитостям удачу.

Ранее Малахов с юмором поздравил Ксению Собчак с юбилеем, написав в Instagram об общем ребенке с блогершей. Телеведущий вспомнил о том, как они с Собчак участвовали в реалити-шоу и воспитывали сына-робота.