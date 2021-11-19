Врач рассказал о пренебрегающих масочным режимом «везунчиках»

Главный врач Одинцовской больницы Андрей Фадеев рассказал в эфире канала «360», в каком случае у людей, пренебрегающих масочным режимом, есть возможность не заболеть COVID-19.

«В первую очередь с тем, что не заболели, можно поздравить. Потому что не всем так везет. А во-вторых, все-таки стоит проверить уровень у них антител, может быть, они все-таки переболели, но в скрытой форме», — отметил медик.

Он добавил, что наибольшей устойчивостью к вирусу обладают люди, ведущие здоровый образ жизни, а также те, кто избегает мест большого скопления людей. Также он заявил, что если человек не носил маску, но не заразился — у него просто могло не произойти контакта с коронавирусом. Однако, врач призвал не надеется на везение или волю случая и подчеркнул, что лучшим средством для защиты и профилактики инфекции является вакцинация.

Ранее доцент кафедры инфекционных болезней Российского университета дружбы народов (РУДН) Сергей Вознесенский оценил последствия ревакцинации от коронавируса двухкомпонентными препаратами. По его словам, эта процедура не представляет опасности.