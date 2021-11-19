Прекращение работы совета соотечественников в США объяснили в МИД

Захарова: на совет соотечественников в США давили спецслужбы, это нарушение прав диаспоры

Деятельность совета соотечественников (Консолидация русской общины в США, КСОРС) была прекращена из-за «беспрецедентного давления» со стороны американских спецслужб. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, ее заявление опубликовано на сайте ведомства.

«В течение нескольких лет ФБР предпринимало враждебные действия в отношении представителей русскоязычной общины в США, угрожая уголовным преследованием в связи с якобы несоблюдением американского закона об иноагентах. Легитимная гуманитарная деятельность КСОРС, осуществляемая на принципах открытости и сотрудничества, не нарушает американское законодательство и не подпадает под действие указанного закона», — подчеркнула Захарова.

Дипломат указала на то, что давление американских властей — нарушение личных и гражданских прав и свобод человека в отношении российской диаспоры, в частности, прав на сохранение национальной культурной идентичности и свободное поддержание связей внутри диаспоры и с Россией.

Ранее посольство России в Вашингтоне обратилось к властям США с требованием остановить преследование российской диаспоры.

До этого стало известно, что КСОРС приостановил деятельность из-за расследования американских спецслужб. Решение о закрытии было принято из-за деятельности ФБР в отношении КСОРС. На протяжении 2021 года по меньшей мере 300 россиян в США, от студентов до пенсионеров, были подвергнуты следственным мероприятиям ФБР, отметили в совете.