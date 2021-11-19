В России изменятся правила начисления пособий на детей

В России с 2022 года изменятся правила начисления пособий на детей и для беременных женщин. Соответствующий проект постановления правительства готовит Минтруд, он намерен изменить критерии оценки нуждаемости получателей выплат, передают «Известия».

Ожидается, что документ будет подписан до конца текущего года и уже со следующего вступит в силу. Так, региональные власти смогут самостоятельно назначать пособия на детей от трех до семи лет по месту жительства даже без регистрации. Это будет прописано в законодательстве субъектов.

Кроме того, принципиальные нововведения коснутся оценки доходов. Претендовать на государственную поддержку могут семьи, чей доход на каждого члена не превышает региональный прожиточный минимум.

Так, по новым правилам не будут учитываться региональные и муниципальные субсидии на приобретение недвижимости, автомобиля или мототранспорта, налоговые вычеты, гранты, субсидии и другие выплаты, имеющие целевое назначение для поддержки предпринимательства.

Кроме того, при определении материального положения семьи не будут учитываться транспортные средства, находящиеся в розыске или под арестом, или арестованная недвижимость, а также приобретенные на целевые субсидии земельные участки, жилье, транспорт, гаражи и машино-места.

Ранее президент России Владимир Путин предложил в 2022 году увеличить прожиточный минимум на 8,6 процента. Согласно предложению Путина, прожиточный минимум вырастет до 12 654 рублей. Президент отметил, что заложенной в бюджете индексации прожиточного минимума на 2,5 процента недостаточно из-за текущего уровня инфляции, которая ускорилась в последние месяцы. Также Путин поручил поднять минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 8,6 процента — до 13 890 рублей.

