Бомбардировщики России и Китая вместе пролетели над Тихим океаном

Минобороны: бомбардировщики РФ и Китая провели над Тихим океаном совместное патрулирование

Российские стратегические бомбардировщики Ту-95МС и китайские «Хун-6К» вместе пролетели над Тихим океаном. Воздушные силы двух стран провели совместное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

«19 ноября 2021 года Воздушно-космические силы России и Военно-воздушные силы Народно-освободительной армии Китая провели третье совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе», — приводит агентство официальное сообщение военного ведомства.

В Минобороны сообщили, что цели совместных миссий с Китаем — «развитие российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнерства, дальнейшего повышения уровня взаимодействия вооруженных сил двух стран, совершенствования их возможностей по ведению совместных действий, а также укрепления глобальной стратегической стабильности».

Ранее 19 ноября сообщалось, что российские бомбардировщики Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-35С провели плановый полет над Беринговым, Охотским и Чукотским морями.