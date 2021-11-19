Российские бомбардировщики и истребители проверили три моря

Российские бомбардировщики Ту-95МС в сопровождении истребителей Су-35С провели плановый полет над Беринговым, Охотским и Чукотскими морями. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство обороны.

Как уточнили в ведомстве, проверка проходила над нейтральными водами акватории трех морей. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи объединения Военно-воздушных сил России (ВВС) и Противовоздушной обороны (ПВО) Восточного военного округа.

Также Россия усилила слежку за кораблями США в Черном море. К слежению за действиями американских судов к флагману Черноморского флота ракетному крейсеру «Москва» и фрегату «Адмирал Эссен», оснащенному крылатыми ракетами «Калибр», подключился корабль «Павел Державин».

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стратегические бомбардировщики стран НАТО летают на расстоянии 20 километров от границ России. По его словам, это выходит за красную линию. Путин также отметил, что надо добиваться, чтобы России были предоставлены гарантии безопасности со стороны Запада.