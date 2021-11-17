Российский противолодочный корабль подошел к берегам Британии

Российский большой противолодочный корабль (БПК) «Вице-адмирал Кулаков» подошел к берегам Великобритании: он вошел в пролив Ла-Манш. Об этом со ссылкой на пресс-службу Северного флота пишет РИА Новости.

«Отряд кораблей и судов обеспечения Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем "Вице-адмирал Кулаков" преодолел Бискайский залив Атлантического океана и вошел в пролив Ла-Манш», — приводит агентство сообщение военных.

Корабль находится в походе с 28 июня, он участвовал в Главном военно-морском параде в Кронштадте, а затем выполнял тренировочные задачи в Атлантике.

В конце октября моряки корабля «Вице-адмирал Кулаков» спасли контейнеровоз под флагом Панамы от пиратов в Гвинейском заливе. Вооруженные злоумышленники скрылись, когда к судну подлетел вертолет с десантом.