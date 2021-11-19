В Гонконге объявили охоту на диких кабанов

Власти Гонконга начали кампанию по отлову диких кабанов в жилых районах одного из ведущих азиатских финансовых центров. Настоящую охоту на животных власти объявили после случаев нападения на людей, пишет The Guardian.

Администрация Гонконга планирует провести целую кампанию по отлову, стерилизации и переселению диких животных в отдаленные, безлюдные районы. Отлов уже начали проводить в тех местах, где диких кабанов прикармливали городские жители, что запрещено местным законом.

Представители органов власти отмечают, что кабаны начали появляться в городских пределах чаще других животных. Так, один из случаев нападения произошел на прошлой неделе, когда дикий кабан сбил полицейского и укусил его за ногу, оставив глубокую рану. При этом несколько особей кабанов, представляющих опасность, удалось отловить. «Ветеринары использовали дротики, чтобы поймать их для дальнейшего гуманного усыпления с помощью инъекций», — говорится в заявлении Гонконгского департамента сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы (AFCD).

В связи с этим, глава администрации Гонконга Кэрри Лам предупредила, что правительство увеличит штрафы для тех, кто кормит диких животных. По данным администрации, за последние несколько лет было зарегистрировано около 30 нападений кабанов.

В сообщении департамента также отмечается, что кабаны уже привыкли бродить по дороге и искать еду у местных граждан, а также преследовать транспортные средства. Их начали замечать в поездах метро и на пешеходных переходах в тех жилых районах, которые находятся менее чем в 30 минутах езды от центра Гонконга. На данный момент в городе обитает около трех тысяч особей, которые не являются редким или вымирающим видом.

В ноябре нашествие диких кабанов произошло в подмосковном городе Лобня. Местные жители пожаловались на стадо животных, которые ходили рядом с жилыми домами и искали пищу.