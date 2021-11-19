Названы приводящие к преждевременным родам симптомы

Неонатолог Горев: при острых или тянущих болях у беременных стоит обратиться к врачу

Неонатолог, главврач Морозовской детской городской клинической больницы Валерий Горев назвал РИА Новости симптомы, которые могут привести к преждевременным родам.

«Любая острая и нестандартная ситуация, которая происходит у беременной, — это повод обратиться к врачу. Мы все прекрасно знаем, что беременные периодически испытывают дискомфорт, но острых болей точно не должно быть. Если проявились выделения, если тянущие боли, позывы внизу живота — это повод прийти к врачу», — рассказал медик.

Он также добавил, что к специалисту стоит обратиться в случае, если ребенок внезапно стал слишком активным или, наоборот, его когда активность сильно снизилась. Также стоит обратить внимание на обострение при беременности у женщины хронических заболеваний, о наличие которых ей известно. Это могут быть нестабильное давление, головные боли или головокружения.

Горев подчеркнул, что медики помогают разобраться с проблемой при обращении к ним беременных. На случай преждевременных родов, сроком ниже 32 недель, у врачей имеются технологии, пролонгирующие беременность на 48 часов. Это дает время на подготовку к родам и снижает риск возможных негативных последствий для матери и малыша.

Ранее врач высшей категории, акушер, гинеколог-эндокринолог Елена Великжанина предупредила о последствиях коронавируса у беременных. Как объяснила Великжанина, заболевшая беременная женщина не может передать вирус плоду. Но при этом высока вероятность того, что ребенок может заразиться после рождения, поэтому его вынужденно изолируют от болеющей матери.