Названы способы распознать финансовую пирамиду

Для выявления финансовой пирамиды необходимо правильно провести дью-дилидженс, то есть финансовую и юридическую проверку компании. Чтобы распознать недобросовестного партнера, можно использовать специальные сервисы, например, «Контур.Фокус» или СБИС. Такой способ назвала управляющий партнер юридической компании CPO group Анна Коняева в комментарии изданию «Секрет фирмы» на фоне новостей о том, что балерина Анастасия Волочкова вложила три миллиона рублей в крупную финансовую пирамиду QBF.

Юрист предложила запросить у компании бухгалтерскую и финансовую отчетность, в том числе балансы за три последних года с отметкой налоговой службы о принятии, и корпоративные документы — устав, протоколы собраний, внутренние положения компании. Также стоит обратить внимание на наличие судебных дел в отношении компании. Помощь в получении необходимых сведений окажут Государственная автоматизированная система «Правосудие» или картотека арбитражных дел.

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Информация о задолженности перед бюджетом доступна через сервис ФНС «Прозрачный бизнес». Потенциальных клиентов должно насторожить наличие затяжных корпоративных конфликтов, заблокированные счета, недавние перестановки в руководстве компании, ее переезд или низкая финансовая устойчивость, добавила эксперт.

Коняева призвала тщательно ознакомиться с договором перед подписанием и обратить внимание на гарантии возврата средств и механизмы обеспечения сделки, которыми могут быть залог имущества, поручительство или штрафы. Она рекомендует договориться об условиях поэтапной реализации проекта, прописать сведения, о которых компания должна информировать инвестора, и порядок выхода из проекта.

Если сторона не предоставляет дополнительных гарантий возвратности средств, то от такого проекта стоит отказаться, говорит юрист. Для инвестора очень важно обеспечить свою безопасность, предусмотреть и минимизировать риски.

Глава центра макроэкономического анализа «Россельхозбанка» Дмитрий Тарасов посоветовал инвесторам вкладывать деньги в банковские продукты. Для этих целей он рекомендует крупные банки — из топ-30, а лучше из топ-10.

Аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Галенин призвал обращать внимание, в первую очередь, на срок жизни фирмы и не относить деньги в компанию младше 10-15 лет. Если организация образовалась три-четыре года назад на фоне инвестиционного бума, следует проверить наличие у нее лицензии Центробанка.

17 ноября Анастасия Волочкова обратилась в полицию Москвы с заявлением о хищении у нее двух миллионов рублей участниками инвестиционной компании QBF. Балерина вложила средства в июне 2020 года, и даже успела получить процент по вкладу. В августе 2021 года она планировала вернуть деньги, но брокеры перестали выходить на связь.