В Совфеде разработали законопроект о наказании за пытки заключенных

В Совете Федерации разработали законопроект, который предусматривает наказание за пытки заключенных до 10 лет лишения свободы. Его авторами являются глава комитета по конституционному законодательству и госстроительству Совфеда Людмила Нарусова и еще несколько сенаторов, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, документ намерены обсудить в понедельник, 22 ноября, на заседании специально созданной в Совете Федерации рабочей группы, которую возглавляет Нарусова. В обсуждении будут участвовать председатель ФСИН Александр Калашников, замгенпрокурора Николай Винниченко и омбудсмен по правам человека Татьяна Москалькова.

Как отметила Нарусова, законопроект уже разрабатывался весной 2019 года, когда стало известно о пытках в колонии в Ярославской области. Однако недавние видео пыток в туберкулезной больнице для заключенных в Саратовской области стали толчком для его рассмотрения.

В законопроекте применение пыток при работе в правоохранительных органах и уголовно-исправительной системе названо отягчающим обстоятельством. В настоящее время, согласно статье 117 УК РФ («Истязание»), наказание за пытки составляет до семи лет лишения свободы.

5 октября правозащитный проект Gulagu.net опубликовал видео с изнасилованиями заключенных в больнице саратовского УФСИН. По утверждению правозащитника Владимира Осечкина, 40 гигабайт видеозаписей с пытками заключенных были сняты сотрудниками ФСИН на служебные видеорегистраторы. После были возбуждены уголовные дела. Ситуацию взяли на контроль Генпрокуратура, Госдума и Совфед.