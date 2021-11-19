Названы причины для перехода на четырехдневную рабочую неделю в России

Сотрудник, работающий четыре дня в неделю, способен эффективнее выполнять свои обязанности в остальные дни за счет полноценного отдыха и возможностей гибкого графика. Такие причины для перехода на сокращенный график работы назвал врач-невролог, профпатолог, директор екатеринбургского Центра медицинских инициатив Алексей Хоробрых. Его слова приводят авторы проекта «Новое общество».

По мнению Хоробрых, четырехдневная рабочая неделя предпочтительна в первую очередь для людей старшего поколения. Опытный специалист в состоянии решить задачу быстрее, чем молодой, но и отдыхать ему надо больше. Поэтому заставлять его проводить на работе столько же времени чревато потерей ценного сотрудника, а это в том числе порождает кадровый голод.

«Иначе произойдет потеря этого специалиста, его выгорание, его настройка на новый рабочий день будет происходить все медленнее и медленнее. В итоге он скажет: "Я устал, я старый уже, я на пенсии, зачем я работаю?"» — объяснил глава центра.

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В пример успешного введения четырехдневной недели эксперт привел свою компанию, занимающуюся профосмотрами, медицинскими освидетельствованиями, медкомиссиями. Ее сотрудники работают в таком режиме не первый год и, по словам руководителя, не теряют в эффективности по сравнению с пятидневкой. Если при запуске бизнеса в 2012 году вторник в качестве выходного дня оказался вынужденным, то потом стали очевидны плюсы такой схемы.

«Раньше, когда человек поработал и не отдохнул, два объекта было исключением, а сейчас мы можем провести профосмотр в двух местах в течение дня. Поэтому больших спадов в количестве осмотренных мы не чувствовали. Наоборот, анализируя последние несколько лет работы на базе, мы даже интенсивность работы увеличили», — подчеркнул он.

Ранее опрос сервиса по поиску работы SuperJob показал, что россияне разделились в своем отношении к идее четырехдневной рабочей недели. Треть респондентов (34 процента) считают, что в этом случае потеряют в доходах, а 44 процента выступили за изменения. При этом 63 процента опрошенных считают, что за четыре рабочих дня выполнят тот же объем работы, как за пять, а 24 процента полагают, что не смогут все успеть.

Перспектива перехода на четырехдневную рабочую неделю стала одной из центральных тем цикла «Новое общество» — масштабного проекта «Ленты.ру», посвященного изменениям, которые уже начались в России или произойдут в ближайшие десятилетия. В них идет речь об отношении россиян к экологии, процессам потребления, рабочему графику и влиянию общества на изменения климата.