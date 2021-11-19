Самый богатый в мире пес продаст дом Мадонны

Считающаяся самой богатой собакой в мире немецкая овчарка по кличке Гюнтер VI решила избавиться от роскошной виллы в Майами, в которой раньше жила певица Мадонна. Объявление о продаже принадлежащего псу дома опубликовано на американском сайте по поиску недвижимости Compass.com.

Состояние в полмиллиарда долларов перешло Гюнтеру VI от его предка Гюнтера III, а ему — от немецкой графини Карлотты Либенштейн, которая была его хозяйкой. Женщина не имела детей, но очень любила собак — после смерти в 1992 году все ее наследство досталось питомцам.

Как сообщают в Forbes, на деле недвижимостью и средствами животного распоряжается группа итальянских бизнесменов Gunther Group, а Гюнтер VI всего лишь служит талисманом компании.

Корпорация приобрела поместье Мадонны в 2000 году. Резиденция находится на закрытой территории площадью 4,7 тысячи квадратных метров. Само здание выполнено в средиземноморском стиле, внутри — девять спален, восемь ванных комнат, коралловая лестница и несколько каминов. Во дворе растут пальмы, выложены каменные дорожки, а также есть терраса и бассейн. Стоимость объекта курирующие сделку риелторы оценили в 31 миллион долларов.

Когда стало известно о продаже особняка, Мадонна опубликовала в Instagram шуточную сторис. «Когда узнаешь, что собака продает твой дом в три раза дороже, чем ты», — написала певица под фото в своем аккаунте. Знаменитость в свое время купила эту резиденцию за 7,5 миллиона долларов.

В октябре обеспечить отдельным домом своего питомца захотела российская телеведущая Алена Водонаева. К покупке недвижимости для кота по кличке Эскобар ее вынудили аллергия сына и нежелание избавляться от животного.