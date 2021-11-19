Сборная России опустилась в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу опустилась на 34-ю строчку в обновленном рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных команд. Список доступен на сайте организации.

Тройка лучших команд мира осталась прежней. Лидерство у Бельгии, второе место занимает Бразилия, на третьей строчке разместилась Франция.

Сборная России потеряла одну позицию в рейтинге ФИФА. Отечественная национальная команда опустилась с 33-го на 34-е место, пропустив вперед Южную Корею. Сборная Украины поднялась, заняв 25-е место.

Сборная России завершила квалификационный турнир ЧМ-2022 на второй строчке в группе, потеряв лидерство по итогам заключительного тура. В решающем матче отбора подопечные Валерия Карпина уступили Хорватии и лишились возможности пробиться на чемпионат мира напрямую. Теперь российской команде предстоит игра в стыковых матчах.

В 1996 году сборная России поднялась на третью строчку рейтинга ФИФА, что стало лучшим результатом в ее истории. Худший показатель национальной команды — 70-е место в июне 2018-го.