Артист Хакасской филармонии победил в конкурсе сказителей в Туве

В Туве завершился региональный конкурс сказителей «Тоолдуң чечени торгу дег чараш». Лауреатом состязания стал солист ансамбля «Ӱлгер», артист Хакасской республиканской филармонии Мирген Иргит, пишет портал 19rus.info.

Иргит победил в конкурсе, исполнив фрагмент хакасского героического эпоса «Хан Мирген». Сказание было записано в 1969 году хакасским хайджи и поэтом Макаром Добровым.

«В хакасском героическом эпосе заключена сила и мудрость народа», — прокомментировал свою победу Иргит.

Отмечается, что артист ранее получил главный приз первого международного конкурса исполнителей горлового пения «Хай-Морiй», проходившего в Хакасии. Он также занял третье место на международном конкурсе исполнителей горлового пения «Дембилдей-2017» в Тыве и второе место — на международном фестивале героического эпоса «Герои, победившие время: от эпоса до наших дней-2020».

Конкурс сказителей прошел в Туве в рамках фестиваля «Съезд сказителей и хоомейжи: прошлое и настоящее». В мероприятии состязались 19 мастеров горлового пения из Кыргызстана, Хакасии, Тувы и с Алтая.

О проведении фестиваля в Туве сообщалось ранее в ноябре. Отмечалось, что цель съезда — сохранение уникальности и аутентичной традиции народных жанров.