Россиянин девять лет насиловал дочь под угрозой убийства ее матери и сестер

В Иркутской области предстанет перед судом 43-летний житель одного из сел Боханского района, обвиняемый в многочисленных изнасилованиях собственной дочери. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, обвиняемый насиловал свою жертву с 11-летнего возраста на протяжении девяти лет. Следствие установило 39 преступных эпизодов. Россиянин долгое время оставался безнаказанным, поскольку его жертва боялась рассказывать о происходящем — отец бил ее и угрожал убить мать и сестру, если она проболтается.

Однако в ноябре 2020 года в возрасте 20 лет потерпевшая все же сообщила матери о преступлениях отца, женщина немедленно обратилась в СКР и написала заявление. Следователи собрали достаточно доказательств причастности мужчины к описанным преступлениям. В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

28 сентября сообщалось, что Верховный суд Республики Башкортостан смягчил наказание местному жителю, который годами насиловал свою дочь, сократив ему срок с пяти лет до четырех лет и 10 месяцев.