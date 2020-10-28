Россиянин насиловал дочь и снимал с ней порно для сети

Следователи завершили расследование уголовного дела 31-летнего жителя Сахалина, который на протяжении трех лет насиловал свою малолетнюю дочь, снимал с ней порно и выкладывал в сеть. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

По версии следствия, обвиняемый с ноября 2016-го по декабрь 2019 года в своей квартире многократно совершал в отношении своей малолетней дочери 2006 года рождения действия сексуального характера. Следствием установлено более 160 преступных эпизодов. Кроме того, с ноября 2017 года мужчина стал выкладывать в интернет записи порнографического характера, снятые с участием дочери.

В ходе следствия также было установлено, что обвиняемый вступил в личную переписку с 12-летней школьницей на тему сексуальных отношений.

Материалы уголовного дела вместе с утвержденным обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.