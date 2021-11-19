В Петербурге задержали оголившихся для фото у храма Спаса на Крови подростков

В Петербурге задержаны подростки, сделавшие фото без штанов на фоне храма Спаса на Крови

Полиция Санкт-Петербурга задержала двух молодых людей по подозрению в причастности к фотосессии у храма Спаса на Крови. Об этом в пятницу, 19 ноября, со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по городу и Ленинградской области пишет РБК.

Фото, на котором подростки позировали на фоне собора без штанов, ранее появилось в соцсетях. На снимке изображены двое оголенных парней. Один стоит к зданию лицом, а другой — спиной.

По данным «Фонтанки», по факту случившегося региональное управление Следственного комитета (СК) возбудило уголовное дело по статье 148 УК РФ («Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий, публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих»).

Аналогичный инцидент произошел в октябре. Следователи возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих после того, как 22-летняя вебкам-модель Лолита Богданова оголила грудь на фоне храма Василия Блаженного в центре Москвы.