В российском городе подросток прострелил ногу сверстнику из-за ссоры

В Ханты-Мансийске подросток в ходе ссоры дважды выстрелил в ногу сверстнику

В Ханты-Мансийске подросток из-за ссоры дважды выстрелил в ногу сверстнику из пневматического пистолета, сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Юноши повздорили возле одной из многоэтажек на улице Озерной. Услышав выстрелы, местные жители вызвали полицию.

Пострадавший оказался в больнице с легкими повреждениями. Возбуждено уголовное дело по статье 116 УК («Побои»).

Ранее в Оренбурге водитель на трассе отстрелил нос напавшему на него с лопатой цыгану.

На попавших в сеть кадрах видно, как на дороге столкнулись грузовик и легковушка. Из машины вышли трое цыган с лопатами и стали избивать ими водителя грузовика. По словам очевидцев, в какой-то момент мужчина достал травматический пистолет и отстрелил нос одному из нападавших.