В России водитель отстрелил нос напавшему на него цыгану и попал на видео

В Оренбурге водитель на трассе отстрелил нос напавшему на него с лопатой цыгану

В Оренбурге водитель на трассе отстрелил нос напавшему на него с лопатой цыгану. Видео с места опубликовано в сообществе «Криминальная Россия» во «ВКонтакте».

На попавших в сеть кадрах видно, как на дороге столкнулись грузовик и легковушка. Из машины вышли трое цыган с лопатами и стали избивать ими водителя грузовика. По словам очевидцев, в какой-то момент мужчина достал травматический пистолет и отстрелил нос одному из нападавших.

Раненый мужчина обратился за помощью к медикам. Сотрудники полиции уже проводят проверку.

Ранее в Москве на пересечении МКАД и Варшавского шоссе владелец Mercedes открыл стрельбу и ранил водителя. Мужчину удалось задержать.

Между водителями произошел конфликт. Пострадавшего в ходе стрельбы автомобилиста доставили в больницу. Нарушителем оказался 34-летний житель Подмосковья, у него нашли и изъяли пистолет. Изъятое оружие направлено на экспертизу.