В России предложили изменить упаковку алкоголя и сигарет

Руководитель проекта «Трезвая Россия», депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил изменить упаковку алкогольной и табачной продукции. Он призвал ограничить использование государственных символов на этих товаров. Письмо с соответствующей просьбой он направил на имя главы Минпромторга Дениса Мантурова, пишет RT.

Хамзаев подчеркнул, что отдельные производители алкоголя и сигарет, реализуемых на территории России, используют для оформления упаковки своих товаров образы, визуально похожие на госсимволы страны.

Политик напомнил, что Россия реализует политику, направленную на популяризацию здорового образа жизни и уменьшение уровня потребления алкоголя и табака. Вредные привычки прямо или косвенно становятся причиной возникновения тяжелых заболеваний у россиян, отметил он.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность ограничения на территории России продажи алкогольной и табачной продукции, для оформления потребительской упаковки которой использовались изображения, визуально сходные с государственными символами Российской Федерации», — призвал депутат.

Ранее президент России Владимир Путин назвал флаг и гимн моральным и нравственным основанием государственности. Они служат гарантом самостоятельности и суверенитета страны, а также продолжения ею традиций.