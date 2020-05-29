Москвича оштрафовали за неправильно повешенный российский флаг

Жителя Москвы оштрафовали за нарушение порядка расположения флагов из-за неправильно вывешенного триколора на фасаде супермаркета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление мирового судьи судебного участка №20 московского района Южное Бутово.

В постановлении говорится, что при украшении фасада здания мужчина по фамилии Семушкин повесил рядом с входом сразу два флага — флаг России и флаг Москвы, нарушив тем самым закон, по которому триколор всегда должен располагаться слева от остальных полотнищ. Семушкин повесил триколор справа, а флаг Москвы слева. Как удалось выявить правонарушение, в материалах суда не сказано, отмечает агентство.

«Суд признал Семушкина виновным в нарушении порядка официального использования государственных символов Российской Федерации и назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере двух тысяч рублей», — сообщили агентству в суде. Там отметили, что Семушкин признал вину.

Флаг Российской Федерации является официальным государственным символом станы. В России с 2019 года действует закон об оскорблении в сети общества, органов власти и государственных символов, за исполнение которого отвечают Генпрокуратура и Роскомнадзор. Нарушителям грозят штрафы от 30 тысяч до 200 тысяч рублей и административный арест. Так, например, в июле прошлого года Роскомнадзор обязал социальную сеть «ВКонтакте» удалить из сообщества MDK комментарий, который оскорбляет государственные символы России, а в ноябре потребовал от нескольких сайтов удалить изображения и комментарии, которые, по мнению Генпрокуратуры, оскорбляют Конституцию, гимн, герб и флаг России.

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