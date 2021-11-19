В США назвали условия для признания правительства талибов

Мировое сообщество признает легитимность власти движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане, если талибы будут бороться с террористами и создадут инклюзивное правительство. Об этом заявил спецпредставитель Госдепартамента США по Афганистану Томас Уэст. Его слова передает РИА Новости.

Также дипломат призвал талибов уважать права меньшинств, женщин и девочек. По его словам, это означает равный доступ к образованию и занятости.

Ранее стало известно, что во время военной операции США в Афганистане Вашингтон выдал разрешения ряду государственных структур и НКО на работу с талибами в обход санкций. Также появилась информация, что главной ошибкой США в Афганистане была попытка создать армию по американскому образцу.