В США усомнились в законности действий Байдена в Сирии

Politico: более 30 членов Конгресса США усомнились в праве Байдена наносить удары в Сирии

Более 30 членов Конгресса США заявили, что сомневаются в законности действий, осуществленных администрацией президента Джо Байдена в Сирии. Законодатели усомнились в праве США наносить военные удары за рубежом,пишет Politico.

В письме в Белый дом конгрессмены отметили, что обеспокоены «опасным заявлением» администрации Байдена о том, что вторая статья Конституции страны дает право Конгрессу для осуществления ударов в Сирии. Кроме того, их смутило заявление власти о том, что действия США в Сирии оправданы разрешением на использованием военной силы от 2001 года

«Эти заявления поднимают серьезные конституционные вопросы относительно бесконтрольной деятельности исполнительной власти в Сирии и Ираке без одобрения конгресса», — подчеркивается в письме.

Член палаты представителей демократ Джамал Боумен подчеркнул, что действия Байдена обладают долгосрочными последствиями для американской политики и ее союзников. Демократ Питер Дефазио добавил, что администрация президента США «должна уважать конституционные военные полномочия Конгресса и немедленно предоставить прозрачную информацию относительно не разрешенной военной деятельности США в Сирии и регионе».

Ранее Байден заявил, что США сталкиваются с более серьезными угрозами, чем та, которая исходит от Афганистана и террористического движения «Талибан» (запрещено в России). «Сохранение американского присутствия на северо-востоке Сирии» назвали первоочередным приоритетом администрации президента США.