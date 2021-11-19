Избиение отказавшейся отодвигать тележку в магазине россиянки попало на видео

В подмосковном Щелкове мужчина ударил женщину, которая, по его мнению, отказалась отодвинуть тележку в магазине. Избиение попало на видео, кадры опубликовал сын пострадавшей россиянки в своем Instagram-аккаунте.

На видео мужчина догоняет прохожую на улице. Сначала они начинают что-то обсуждать, в какой-то момент россиянин ударяет женщину по лицу.

Сын пострадавшей пояснил, что инцидент произошел 17 ноября на кассе одного из городских супермаркетов. Женщина складывала товары в тележку, ей сделал замечание покупатель, по мнению которого россиянка мешала свободному проходу.

После нападения у женщины заплыл глаз, возможно, у нее повреждены зубы. Жительница Подмосковья уже написала заявление в полицию на обидчика.

Ранее неизвестные в форме доставщиков еды разгромили продуктовый магазин в центре Москвы. ЧП произошло на Тверской-Ямской улице. По сообщению полиции, три человека ворвались в магазин, один из них битой избил охранника. Также злоумышленники разбили витрины и стеллажи торгового зала, выбили стекла в окнах, после чего скрылись.