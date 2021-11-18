В российском городе противники QR-кодов оккупировали ТЦ и попали на видео

В Екатеринбурге десятки противников QR-кодов оккупировали ТЦ и требовали пустить их внутрь

В Екатеринбурге десятки людей, которые не согласны с введением QR-кодов в общественных метах, оккупировали торговый центр «Гранат» и требовали пустить их внутрь. Инцидент попал на видео, которое опубликовал портал «E1.ru».

На кадрах видно, как граждане спорят с представителями службы безопасности. Они настаивают на том, чтобы их пропустили в магазины, и упоминают статью 21 российской Конституции. Противники QR-кодов дежурили у нескольких входов в городской ТЦ.

Позже их удалось утихомирить прибывшим сотрудникам Росгвардии.

Ранее две жительницы Нижнекамска, относящие себя к антиваксерам, захватили один из городских торговых центров и пускали туда посетителей без QR-кодов.