Прошедшая без QR-кода в ТЦ россиянка подралась с росгвардейцем и попала на видео

Женщина, прошедшая без QR-кода и маски в торговый центр в Анапе, подралась с росгвардейцем

В Анапе прошедшая без QR-кода и медицинской маски в торговый центр женщина подралась с сотрудником Росгвардии, который пытался ее вывести. Инцидент попал на видео, которое публикует «Комсомольская правда» в своем Telegram-канале.

На кадрах видно, как россиянка ведет себя неадекватно и с криками носится по залу. Ее пытаются остановить другие посетители ТЦ и несколько росгвардейцев. На одного из них жительница Анапы набрасывается с кулаками.

В конце октября в Бурятии пенсионерки пришли за покупками в торговый центр. Охранник их не пустил, потребовав предъявить QR-код. В ответ они стали кричать, что «QR-код — это не русское слово» и бросаться на охранника.