Назван следующий соперник брата Нурмагомедова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Усман Нурмагомедов, являющийся двоюродным братом бывшего чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, проведет поединок против представителя Великобритании Джека Шора. Об этом в Twitter написал журналист Алекс Бехунин.

Бой состоится 19 марта на турнире UFC Fight Night. Отмечается, что событие может пройти в Лондоне, однако официально о времени и месте его проведения объявлено не было.

Последний поединок Усман Нурмагомедов провел в Bellator, в котором победил финна Патрика Пиетилу удушающим приемом. Шор выиграл на турнире UFC Fight Night 191 у украинца Людвика Шолиняна единогласным решением судей.

11 ноября Усмана Нурмагомедова задержали в московском аэропорту Шереметьево. По версии правоохранителей, перед вылетом в столицу из Махачкалы его друг совершил наезд на автомобиле на сотрудника полиции, боец в этом момент находился на пассажирском сиденье. Было заведено уголовное дело, спортсмен получил статус свидетеля.