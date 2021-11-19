Названо преимущество виртуальной реальности перед обычной

С помощью технологии виртуальной реальности россияне смогут проникнуть в самые труднодоступные места. Способ безопасно побывать там, где оказаться в реальной жизни слишком сложно или дорого, в беседе с «Лентой.ру» назвала президент Ассоциации дополненной и виртуальной реальности Екатерина Филатова.

Специалист отметила, что технологию виртуальной реальности уже используют при обучении. По словам Филатовой, VR помогает погрузить человека в обстановку или ситуацию, в которой опасно, сложно или дорого оказаться в реальной жизни. Эксперт объяснила, что виртуальная среда дает людям возможность безопасно отрабатывать навыки и проигрывать возможные варианты событий.

«Например, при тренировке персонала для работы на атомной станции можно показать даже те отсеки, доступ в которые ограничен, а если меняется оборудование или конфигурация, есть возможность быстро внести корректировки в обучение», — уточнила Филатова.

На преимущества использования виртуальной реальности во время обучения указал и глава направления «Виртуальная и дополненная реальность, технологии геймификации» IT-кластера фонда «Сколково» Алексей Каленчук. Эксперт сообщил, что VR поможет существенно сэкономить: технология позволит не тратить деньги на макеты оборудования, кабины спецтехники, необходимые агрегаты, пространства и помещения, а также на экстремальные сценарии вроде пожаров или утечек.

Ранее основатель и глава американской компании Facebook Марк Цукерберг заявил, что к 2030 году люди чаще начнут пользоваться VR-устройствами. По его мнению, виртуальная реальность изменит отношение к технологиям благодаря эффекту присутствия и позволит сблизить людей.

Проект «КиберРеальность» посвящен тому, как высокие технологии меняют жизнь россиян и человечества в целом. Он рассказывает, как разработки, которые еще несколько лет назад казались фантастическими, сегодня обеспечивают безопасность, помогают в быту, спасают жизни, расширяют горизонты людей с ограниченными возможностями и заботятся о пожилых.

