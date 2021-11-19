Китаю пригрозили лишением турниров из-за секс-скандала c теннисисткой

WTA откажется от турниров в Китае, если теннисистка Пен Шуай не выйдет на связь

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон заявил, что организация может отказаться от проведения соревнований в Китае, если власти не расскажут о местонахождении местной теннисистки Пен Шуай. Его слова приводит CNN.

Саймон подчеркнул, что WTA пойдет на риск, отказавшись от проведения турниров в Китае. «Мы определенно готовы прекратить наш бизнес и справиться со всеми последующими осложнениями. Потому что это, конечно, больше, чем бизнес», — отметил он. Глава WTA добавил, что власти Китая настаивают на том, что Шуай находится в безопасности, однако ему не удается связаться с ней напрямую.

Секс-скандал разгорелся 3 ноября. Тогда Шуай выдвинула обвинения против бывшего вице-премьера Китая Чжана Гаоли, заявив, что он вынудил ее вступить в половую связь десять лет назад. После этого она перестала выходить на связь. 18 ноября на китайском государственном новостном телеканале CGTN появилось письмо, якобы написанное Шуай, в котором она опровергла информацию о своей пропаже и попросила WTA впредь не выпускать новости без ее согласия.

35-летняя китаянка завершила карьеру в 2018 году. Она является двукратной победительницей турниров серии «Большого шлема» в парном разряде. В активе теннисистки также два золота на Азиатских играх.