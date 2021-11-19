В России завели уголовное дело против полицейских за грубое задержание школьницы

СК: против полицейских из Петербурга возбуждено уголовное дело после задержания школьницы

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против полицейских из Санкт-Петербурга за грубое задержание школьницы. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Отмечается, что дело было заведено после публикации в соцсетях видеозаписи, как 14-летнюю девочку пытаются силой поместить в служебный автомобиль. По результатам доследственной проверки сотрудникам правопорядка вменяется превышение должностных полномочий (часть 1 статьи 286 УК РФ).

Расследование находится на особом контроле руководства Главного следственного управления по Санкт-Петербургу. Также проверку о задержании школьницы в Калининском районе города начал аппарат петербургского уполномоченного по правам ребенка, передает ТАСС.

В управлении МВД по региону сообщили, что ситуация изучается. Там пояснили, что 17 ноября в 14:30 на Гражданском проспекте сотрудник полиции остановил девочку за грубое нарушение правил дорожного движения. Он представился и предупредил, что ребенок будет привлечен к административной ответственности, но нарушительница отказалась предъявить паспорт и сообщить персональные данные. После этого ей было предложено проехать в отдел полиции для установления личности и составления протокола.

В ведомстве добавили, что школьница оказала сопротивление. Позже на место прибыл ее отец, они вместе были доставлены в отделение, где выяснилось, что девочка несовершеннолетняя. После профилактической беседы обоих отпустили.

Ранее мать пострадавшей опубликовала видео грубого задержания. Она заявила, что ребенка довели до истерики. На кадрах видно, как трое полицейских затаскивают школьницу в машину. При этом школьница кричит и оказывает сопротивление. Женщина, которая стала свидетельницей происходящего, на видео говорит правоохранителям, что напишет на них жалобу, но полицейские не реагируют.

