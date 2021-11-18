Скрутившие 14-летнюю школьницу российские полицейские попали на видео

В Санкт-Петербурге полицейские пытались задержать 14-летнюю школьницу, скрутили ее и затаскивали в служебный автомобиль, при этом школьница кричала и плакала. Видео инцидента публикует мать школьницы на своей странице во «ВКонтакте».

На кадрах видно, как трое полицейских затаскивают школьницу в машину. При этом школьница кричит и оказывает сопротивление. Женщина, которая стала свидетельницей происходящего, на видео говорит правоохранителям, что напишет на них жалобу, но полицейские не реагируют.

По словам женщины, школьница перешла дорогу в неположенном месте, за это полицейские захотели ее задержать. При этом они довели подростка до истерики и ударили, заявила мать пострадавшей.

Ранее в Стерлитамаке сотрудники полиции силой вытащили из междугороднего автобуса пенсионерку, которая отказалась предъявить документы по вакцинации от COVID-19. На появившемся в сети видео правоохранители тащат пожилую женщину по земле. Пенсионерка кричит и просит сотрудников полиции отпустить ее.