В ArianeGroup не назвали российский «Союз» европейской ракетой

Европейскими ракетами будущего станут Ariane 6 и Vega C, заявил в интервью SpaceNews Франк Хейбаном, отвечающий в ArianeGroup за программу Ariane 6.

Менеджер не назвал средний российский носитель «Союз-СТ», в настоящее время запускаемый с космодрома Куру во Французской Гвиане, среди будущих европейских ракет. «Мы всегда использовали концепцию европейского стартового семейства, и сегодня это имеет место с Ariane 6 и Vega C», — завил Хейбан.

Менеджер не исключил, что в перспективе к ним может добавиться сверхлегкая ракета.

В январе 2020 года представительства Европейского космического агентства (ЕКА) в России Рене Пишель заявил, что все украинские и российские комплектующие в итальянской легкой ракете Vega будут убраны. «В основном цель эволюционных улучшений ракеты Vega в рамках программ развития ЕКА состоит в том, чтобы двигаться в направлении повышения конкурентоспособности и дальнейшей европеизации. Третья и четвертая ступени Vega будут заменены в ракете Vega E», — сказал менеджер.

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В июне 2018 года РИА Новости, ссылаясь источник в европейской космической отрасли, сообщило, что Европа к 2023 году допускает отказ от коммерческих запусков российской ракеты-носителя «Союз-СТ» с космодрома Куру в пользу разрабатываемой собственной ракеты Ariane 6 в версии с двумя боковыми ускорителями.

В декабре 2017 года издание SpaceNews написало, ссылаясь на слова Ренато Лафранкони, ответственного за программу Vega в ЕКА, что целью модернизации данной ракеты (до Vega C) является «европеизация того, что не является европейским».

В настоящее время в Куру запускаются три носителя — Vega, «Союз-СТ» и Ariane 5. Маршевый двигатель четвертой ступени РД-843 для легкой ракеты Vega разработан конструкторским бюро «Южное» и изготовлен «Южмашем» (Украина). Титановые топливные баки для носителя производит Научно-производственное объединение (НПО) имени Лавочкина (Россия). Ракета «Союз-СТ» является полностью российской.

Тяжелый носитель Ariane 6 планируется производить в двух модульных конфигурациях: A62 (с двумя твердотопливными ускорителями от легкой ракеты Vega для вывода на геопереходную орбиту полезной нагрузки до пяти тонн) и A64 (с четырьмя ускорителями для грузов до 10,5 тонны).