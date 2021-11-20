Вырубка лесов Амазонии достигла максимума за 15 лет

За последний год темпы вырубки тропических лесов Амазонии увеличились на 22 процента и достигли максимума за последние 15 лет. Об этом сообщает The New York Times.

По данным отчета Национального института космических исследований Бразилии (INPE), с августа 2020 года по июль 2021 года крупнейший в мире тропический лес потерял 5100 квадратных миль (13,2 тысяч квадратных километров) древесного покрова. Кроме того, с пор как Жаир Болсонару стал президентом Бразилии в 2019 году, страна потеряла площадь лесов больше, чем Бельгия.

Ранее на климатической конференции ООН COP26 в Глазго, делегация Бразилии присоединилась к более чем 100 странам, пообещав положить конец обезлесению. Страна заявила, что к следующему году сократит вырубку лесов в Амазонии на 15 процентов. Однако, теперь эксперты сомневаются, что Бразилия сможет достичь таких показателей.

Министр окружающей среды Бразилии Хоаким Лейте (Joaquim Leite) отметил, что ему не были известны данные цифры на момент участия в COP26. В свою очередь, представитель INPE заявил, данный отчет был готов и опубликован еще в середине октября на онлайн-платформе, доступной для правительственных лиц. По словам экс-министра окружающей среды Изабеллы Тейшейры (Izabella Teixeira), данный эпизод наглядно демонстрирует некомпетентность нынешней администрации.

В сентябре 2021 года британская природоохранная организация Botanic Gardens Conservation International (BGCI) представила отчет, в котором заявила, что от трети до половины видов деревьев на планете оказались на грани исчезновения с лица планеты.